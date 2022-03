Damien WIART

Fort d'une expérience de plus de 18 années dans l'univers de la communication graphique, ma formation multisupport acquise durant mes différentes fonctions en tant qu'illustrateur, responsable photo, webdesigner et intégrateur web, me permet de couvrir un champ suffisamment large afin d'anticiper et de répondre au mieux aux diverses contraintes techniques d'un projet.



Compétences:

- Gestion de Projet E-commerce.

- WebDesigner / Intégrateur HTML, CSS, Javascript, Php.

- Création et Administration de Site ( Bannière, Opérations commerciales, Plan Marketing, E-mailing ).

- Gestion et Administration des différents réseaux sociaux (Facebook (+2M), Youtube, Instagram, etc..)

- Prise de vues Photos ( packshot ) / Vidéos (unboxing, Demo, Corporate)

- Montage Vidéos / Compositing.

- Modélisation 3D



Logiciels:

- Suite Adobe cloud.

- Blender.



CMS :

- Wordpress, Drupal, Joomla...



Vous aurez au travers de mon portfolio (en refonte ), l'occasion de découvrir un aperçu de mes compétences graphiques.



http://www.wiart-damien.fr



Mes compétences :

Illustrations

Création site internet

Web design

Prises de vues vidéo

Gestion de projet

Photographie