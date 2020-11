Philippe GALOUX

J'ai débuté ma carrière professionnelle dans une petite structure du nom de LMC Informatique, comme analyste-programmeur.



Un an plus tard on me confiait mon premier projet (du spécifique en 1984), puis je me suis intéressé aux progiciels (comptabilité, paye) sur mini-ordinateur (hp3000). J'ai évolué, ensuite, avec la société qui a été rachetée partiellement par moment, totalement à d'autres. Chaque changement correspondait à des évolutions de carrières (responsabilités d'équipes plus importantes, diversification des activités : déploiement de micros, installation de serveurs, de réseaux, développements d'applications spécifiques, intégration de progiciels).



Lors du rachat par la société ARES aux alentours des années 1990, j'ai pris des responsabilités de management successives, pour devenir responsable technique de la région Nord jusqu'en 1998.



Cette année là, j'ai rejoint GénériX, un éditeur de progiciel, pour prendre la double fonction de Directeur de projets et de responsable des opérations pour la région Nors-Est, et de la Belgique. J'ai occupé cette fonction jusqu'en 2002 pour tenter une nouvelle aventure dans le département édition où j'ai été responsable de la production pendant 3 ans.



J'ai, enfin, repris la voie du service en choisissant, cette fois le métier d'intégrateur de progiciel, le progiciel GENERIX que je connaissais bien de l'intérieur et de l'extérieur. J'occupe, depuis, février 2005 la fonction de Directeur de projets pour Solucia principalement dans les domaines de la VPC et la VAD.



Je vous invite à visiter le site http://www.solucia.fr



