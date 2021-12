Jean-Albert MAILLY

25 années enrichissantes sur les plans professionnel et humain ont permis d’asseoir mes compétences techniques et managériales, sans altérer mon dynamisme et ma volonté d'aller de l'avant.



Mes compétences :

UNIX

Oracle Application Server

Oracle Database

Weblogic

Microsoft Windows Server

VMware ESX

Linux Redhat

Serveur d'Application J2EE

Virtualisation

JBoss

Apache HTTP Server

Reseaux (LAN, WAN, VPN, firewall)

WebSphere

Infrastructures informatiques

Management opérationnel

ERP

Oracle Certified Professional (OCP)

ITIL V3 Foundation certified

TOGAF 9 Certified