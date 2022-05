Philippe GALLOU

La tête dans les étoiles et… les pieds sur terre !



Après plus de 25 ans d'expérience en Agence de Publicité (Euro RSCG, Publicis…) durant lesquels j'ai élaboré des stratégies de communication et supervisé des campagnes publicitaires pour des clients dans de nombreux secteurs, j'ai décidé de développer une activité de conseil en communication indépendant, en partenariat avec des prestataires spécialisés dans tous les domaines de la communication : directeurs artistiques, infographistes, imprimeurs, webmasters...



Pourquoi avoir choisi de travailler à mon compte, avec d'autres indépendants ?

Parce que j'estime que c'est le meilleur moyen d'apporter à mes clients la réactivité et la qualité de prestation qu'ils sont en droit d'attendre d'une équipe de professionnels.

En fonction des enjeux de communication de chaque client, je peux en effet constituer l'équipe d'intervenants la plus adaptée et ainsi apporter une réponse personnalisée, pertinente et efficace, à des coûts maîtrisés (pas de frais de structure à rentabiliser).



Mes principaux domaines d'activité :

• Analyse des besoins clients : problématiques et enjeux de communication, contexte concurrentiel…

• Recommandations marketing et stratégies de communication,

• Conseil médias et hors-médias : préconisation des supports de communication adaptés à la stratégie et au budget,

• Elaboration des plates-formes créatives, suivi et finalisation de la création,

• Suivi de production des outils de communication : édition (dépliants, brochures...), annonces-presse, affichage, marketing direct, messages audio-visuels, supports multimédias, web design…

• Création graphique : logos, chartes graphiques...



Quelques références Clients (passées et présentes):

• Communication industrielle BtoB et BtoC (GrDF...)

• Communication Grand Public (Opticiens Visual...)

• Immobilier (Claude Rizzon Promotion, Maisons Claude Rizzon, Batigère, OPH21...)

• Collectivités locales et territoriales (Conseil Régional de Lorraine, Comité Régional du Tourisme de Lorraine...)

• Grande distribution (MaxiMo, Groupe Tout Faire...)

• Automobile (Automobiles Peugeot, Renault)



Mes compétences :

Communication

Conception

Conseil

Création publicitaire

Médias

Publicité

Stratégie