Ingénieur informaticien diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées, département de Génie Informatique et Industriel je suis dans la vie active depuis octobre 2006.



La majorité de mon activité a tourné autour du conseil informatique avec comme principaux clients des banques de finances et investissement. C’est un milieu de travail très exigent et demandeur mais en même temps très formateur ou il ne faut jamais négliger l’aspect service de son activité.

Comprendre que le client a toujours raison, même quand il se trompe et savoir doubler ses compétences techniques de tact, pédagogie et de convivialité même dans les plus grandes urgences et dans les périodes les plus stressantes a été un des principaux défis que ces expériences m’ont permis de relever.



Mon expérience m'a permis d'évoluer vers un poste d'encadrement ou j'ai pu développer une plus profonde connaissance de la gestion de projet, de la gestion d'équipe et de la gestion de l'humain.



Je puise mon énergie professionnelle de mes activités extraprofessionnelles qui me permettent de garder l’équilibre et me ressourcer en vue des défis quotidiens.



Passionné par l’art dramatique je suis membre d’un groupe de théâtre amateur depuis plus de quatre ans avec lequel j’ai eu la chance de participer a six spectacles et deux courts-métrages. Je complète ma pratique dramatique avec une pratique régulière des arts martiaux chinois (Wu Shu, Tai Chi, Qi gong) dans une quête d’équilibre et sérénité.



Constamment à la quête des nouveaux défis je pense savoir allier ambition, force de travail, sérieux et (pour citer un ancien client) : « tout ça dans la bonne humeur »



Mes compétences :

$Universe

Autosys

Bash

Control-M

ControlM

Dollar Universe

HTML

IAS

JAVA

Java EE

Javascript

JSP

KSH

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Windows 2003 Server

MQ Series

Oracle

Oracle 9i

Oracle 9i & 10g

Perl

Python

Shell

Solaris

Tibco

UNIX

Unix Solaris

Weblogic

Windows 2003