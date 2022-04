Dan Lazar TRIFAN

M. Trifan possède une expérience professionnelle de plus de trente-cinq années dans plusieurs fonctions et domaines reliés à l’informatique. Il a travaillé en analyse et conception des systèmes d’information, dans une multitude de domaines d’application, de langages de programmation et des technologies, sur des projets très variés, pour des clients de Canada, de l'Europe et de l'Afrique.

Dernièrement, M. Trifan - avec sa propre compagnie Trida Conseil Inc. - œuvre dans le domaine du conseil en Technologie de l'Information, spécialités architecture haut niveau de systèmes, architecture et modélisation des données et spécialiste en bases données.

En même temps M. Trifan gère une deuxième affaire (non profit) avec son agence Trida Music, dans le domaine artistique - voirArray



Mes compétences :

Architect

Consultant senior

dba