Nicolas HANQUEZ

Manager Technique Automatisme Instrumentation et Informatique Industrielle.

- Personne Compétente en Radioprotection

- Gestion des contrats automatismes, informatique, robotique, téléphonie et supervision

- Développement des postes de supervision

- Responsable du versioning

- Assure l’interface avec les fournisseurs de la consultation à la réalisation de travaux

- Participation et pilotage de travaux neufs

- Gestion et supervision des réseaux industriels

- Analyse et construction de réseaux industriels Cuivre et Fibre

- Participation aux comités de développement

- Formation du personnel interne/externe

- Support technique auprès des équipes de maintenance et d’exploitation



Mes compétences :

Superviseur services réseaux et ressources

TPM

ITIL

Téléphonie

Instrumentation

Lean

Management

5S

Droit du travail

Robotique

Process

Automatismes industriels

Data mining

Big Data

Gestion de projet