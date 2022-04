EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



09/2011 à aujourd'hui : Responsable Pôle BI DataManagement, Keyrus France.

Management de 30 à 35 collaborateurs.

Mission de Conseil, schéma directeur BI & MDM (Assurance, Banque, Ministère de la Justice et des Libertés).

Architecture.

Audit de projet.

Gestion des partenariats éditeurs (Informatica, Talend).

Recrutement - Staffing.

Réponse aux AO.



08/2010 à 09/2011 : Architecte Urbaniste des Systèmes d’Informations, DSI de vente-privee.com.

Architecture de projets ERP (Informatica PWC & AX Dynamics), BI (Informatica PWC PWX & SSAS OLAP), Datamining (Informatica & SPSS), B2B, CRM (Informatica & Neolane).



- > Urbanisation du SI (MDM, Middleware SI, Exploitation membres).

- > Management technique.

- > DataManagement.

- > Choix des solutions applicatives, stratègie de POC & accompagnement (FastTrack, GreenPlum, Teradata).

- > Architecture ETL - > GreenPlum.

- > Installation, configuration, mise en place des flux RealTime sur un environnement PowerCenter & PowerExchange 9.1HF1.

- > Membre permanent du Comité d’Approbation des Architectures, Bases de données, Etudes et de la Sécurité.

- > Support, référent fonctionnel et technique des services de développement, MCO, Production.

- > Suivi projet



03/2007 - 07/2010 : Professional Services Senior Consultant, Editeur Informatica France.

Expertise éditeurs portant sur les produits PowerCenter / PowerExchange / Data Quality / B2B / DataMasking.



Expert technique Data pour la société vente-privee.com :



- > Organisation, cadrage technique et fonctionnel, suivi des tâches de développements.

- > Concepteur de l’alimentation du Datawarehouse et des Datamarts relationnels (Mkt, BI,Datamining,CRM, SRM) de vente-privee.com.

- > Concepteur des flux de données temps réels (CDC) dans de le but de générer des rapports BI proche du temps réels pour les Directions de vente-privee.com.

- > Revue de codes.

- > Administration des plateformes.

- > Support technico-fonctionnel \ formateur Informatica PowerCenter & PowerExchange.



Chef de projet & Expert produits pour la société GFK Marketing :



- > Optimisation de la capacité de traitements des données de la société en réalisant une solution B2B agile et temps réels 24/7 d’intégration des données.

- > Recrutement des intervenants, suivi du projet.

- > Mise en place de l’architecture HA-GRID sur un environnement composé d’Informatica PowerExchange for Email, B2B DT, PowerCenter 8.6.1 & Data Quality 8.6.1.



Expert technique pour l’Oréal DGRH :



- > Audit technique d’architectures.





12/2005 - 02/2007 : Ingénieur de Conception et Développement des SI – Steria

Pour la Société Générale sur le projet Syris (Bâle II) :



- > Rédaction de Dossier de Conception Informatique.

- > Conception et développement de Mappings sur Informatica PowerCenter 7 dans le but d’alimenter des ODS (Operating Data Store), un Datawarehouse & des Datamarts.



01/2005-07/2005 : Ingénieur – Chef de projet

Pour le Gouvernement du Sénégal à Dakar :



- > Etude d’une solution de supervision du backbone de l’intranet Gouvernemental de l’Etat du Sénégal pour l’ADIE (Agence Direction de l’Informatique de l’Etat) :

- > Etude et conception d’une maquette de réseau MPLS.

- > Création d’un site Internet d’information.

- > Intervenant à la Task Force de la Communication de la Présidence du Sénégal.



11/2003-09/2004 : Web Agency Int 18, Consultant chef de projet Multimédias.



Pour divers clients et projets :

- > Création et mises à jours de site Web.

- > Installation de réseaux LAN et Wifi.

- > Mise en place de serveur Web (IIs, Apache, Sendmail).



12/2000-06/2003 : Gfk Marketing Services à Rueil Malmaison (92), Ingénieur Concepteur Informatica.



- > Refonte de la méthode de traitement des données, migration vers Informatica.

- > Mise en place d’un Datawarehouse SQL Server / Informatica.

- > Conception et développement de Mappings sur Informatica PowerMart v5.

- > Intégration des données et mise en production.



Mes compétences :

Data quality

Datamart

Datawarehouse

DSI

ETL

Informatica

Informatica Powercenter

Manager

MDM

PowerCenter

Quality

Sécurité