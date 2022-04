Dan RAYBURN

Daniel Rayburn mène sa vie professionnelle et créative en France depuis 2008 en tant que coach, consultant, formateur et professeur proposant des services de formation linguistique. Il suit la pratique de la langue anglaise avec les spécialités suivantes : Business English coaching, formation en anglais professionnel parmi les secteurs divers, prise de parole en public, rédaction, correction et édition des thèses, presse, marketing, web content en anglais.



D’origine britannique, Il est diplômé d’Oxford avec une vraie expertise de l’enseignement de la langue anglaise tant sur le plan littéraire que sur le plan opérationnel et international. Il a également un bagage pertinent dans le domaine des médias, de la télévision et la presse. Depuis plus de 12 ans Daniel Rayburn est consulté pour des projets multimédia et accompagne les professionnels tant dans le secteur de l’enseignement, le secteur des affaires et du commerce international, que dans les domaines culturel et publicitaire.



Il a exercé en Europe auprès d’entreprises, d’écoles et organisations de toute nature. Ses spécialités l’ont amené à collaborer autant avec des entrepreneurs qu’avec des artistes, des créateurs et des hommes d’affaire. Il a participé à des projets cross-culturels entre l’Europe et l’Asie et continue d’agir dans ce milieu en pleine effervescence créative. Il est intervenu auprès d’entreprises françaises telles que BNP Paribas, Orange, GDF-Suez ou Cap Gemini. Il a autant enseigné en cours individuel qu’en centre de formation, et a développé des techniques de coaching individuel. Une de ses spécialités est la rédaction, la correction et traduction de thèses universitaire.



Il a commencé sa carrière en tant qu’archiviste, gestionnaire d'information et documentaliste de bibliothèque dans le Nord de l'Angleterre, puis s’est installé en France avec un fort intérêt pour la recherche universitaire. Il a alors développé des activités dans la formation linguistique et le conseil ainsi que son expertise dans le travail avec des gestionnaires, hommes d’affaires et commerciaux, mais aussi avec les apprenants et étudiants, ce qui inclus l’enseignement de la langue anglaise en tant que langue étrangère et l’accompagnement aux examens et tests de langue.



Daniel a créé ses ateliers et séminaires par thématique professionnelle, développe des techniques de coaching pour la pratique de l’anglais quotidien, anglais des affaires et des médias, également pour des projets à long terme avec un accompagnement en marketing et au niveau du plan d’affaire. Chaque formation intègre des cours de grammaire et de vocabulaire avec l’opportunité de pratiquer la langue en situations réelles (jeu de rôle, mise en situation par spécialité).



CONTACT: dnlrayburn@gmail.com 0641317272