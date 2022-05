TeamRH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans le secteur juridique, créé en 2002, est organisé en deux Divisions avec des consultants spécialisés et intervient sur les profils suivants :



** JURIDIQUE & FISCAL ** :

Avocats de toute spécialité et de tout niveau d’expérience : collaborateur, counsel, associé

Juristes, directeurs/responsables juridiques

Rapprochement de cabinets d'avocats



** SUPPORT STAFF ** :

Assistant/secrétaire juridique

Secrétaire/assistant bilingue/trilingue, assistante de direction

Réceptionniste, standardiste

Assistant/secrétaire Brevets, Marques, Conseil en propriété industrielle, Ingénieur brevets...

Paralegal

Assistant RH, RRH, Office Manager, Secrétaire général, DAF

Knowledge manager

Traducteur, documentaliste

Comptable fournisseur/client

Responsable facturation

Responsable paye

Helpdesk niveau I, II et III, PMO



TeamRH accompagne des cabinets d’avocats (français et internationaux), des cabinets de conseils en propriété industrielle et des entreprises sur tout leur besoin en recrutement.



TeamRH est le seul cabinet de conseil en recrutement à être full service, et à proposer un accompagnement global.



TeamRH souhaite offrir aux candidats, ainsi qu’à ses clients, un service rapide et de qualité. L’objectif étant de garantir une parfaite adéquation entre les aspirations des candidats et les besoins exprimés par les clients.



