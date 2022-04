Dan SARFATI

Après un 3ème cycle en administration d'entreprise et plusieurs expériences Universitaires à l'étranger (Allemagne, Royaume Uni et Québec), j'ai occupé le poste d'administrateur de production au sein de la première chaine TV francaise pendant 4 ans, avant d'intégrer une Agence de Communication à Nice en tant que Responsable du développement/associé. J'ai ensuite évolué chez l'opérateur télécom de Monaco durant 5 années comme Ingénieur Commercial spécialisé dans l'intégration de technologies de communication novatrices.

Depuis janvier 2011, je suis Ingénieur Commercial chez NextiraOne à l'agence de Nice, en charge de la région. A ce titre, j'élabore et je vends des solutions complexes à destination des entreprises dans les domaines de la communication: téléphonie, infrastructure, video, datacenter, sécurité IT, sécurité physique, centre de contact et accès opérateurs.



Mes compétences :

Cisco

Ingénieur commercial

Telecom

Sécurité

Intégration

Infrastructure

Video

Réseaux

Datacenter

Microsoft

Vente B to B

Alcatel Lucent

Collaboration