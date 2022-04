Dan SLUIJZER COMÉDIEN

Comédien, Animateur, Radio, Voix off



Mobile : 0032483060660

Email : dansluijzer@hotmail.com

Showreel : http://vimeo.com/24430208

http://youtu.be/Tt8CtKYX8_w



Agent: Mylène Jack-Rock

My Agency

mylenejr1@gmail.com

0033637578246



Langues : Français (langue maternelle) / Anglais (niveau moyen) / Hébreu (niveau moyen)



Formation / Stages / Compétences



Méthode Meisner / prof : John Flanders

Ecole Parallax – Formation « face caméra » / prof : Pierre Lekeux

Cours privés d’Art dramatique / prof : Nadine du Monceau

FBIA (Fédération Belge d’Improvisation) – Stage d’improvisation

Conservatoire d’Art dramatique de Netanya (Israël) / prof : Dory Arroyo





Télévision



Au nom de la vérité (TF1), rôle de Johnny

A tort ou à raison (RTBF / France 3), rôle du patron de bar

Je vous emmène (RTBF)

Famillie (VRT), rôle de l’homme de main

Affaires de famille (RTL-TVI), rôle du business man

Tranches de rire (RTL-TVI)







Publicité



Spots FEDER /Cofidis / Dexia / SNCB / Randstadt Intérim / Gini / Orangina rouge / Ciné-Cinémas, Canal +IT / Net Werk / Dédalo / La bière des Anges / Infor Mazout



Longs-métrages



Comment j’ai rencontré mon père de Maxime Motte, rôle de l’homme patibulaire, avec François Xavier de Maison

The Attack de Ziad Douieri, rôle du père

The incident d’Alexandre Courtés, rôle de Carter

Congo 50 de Cédric Tabala, rôle de Gégé

Omar de Youssef Zitouni, rôle de Skender

Last night on Earth de Giles Daoust, rôle du patron – avec Pierre Lekeux et Caroline Veydt

Dédales de René Manzor, rôle de Mr. Propre –– avec Lambert Wilson et Sylvie Testud

Une petite fête de Chris Vander Stappen, rôle du taximan – avec Tsilla Shelton

L’âme sœur de Jean-Marie Bigard, rôle d’un agent de sécurité





Courts-métrages

Synarchie de Maxime Dehoux, rôle principal.

Rabbid Jacob de Donovan Alonso Garcia, rôle de Jacob.

Cluster de Simon Heymans, avec Martine Demaret, rôle de l’infirmier.

Worst case scenario de Donovan Alonso-Garcia, rôle de Wynorski.

La hiérarchisation des êtres humains de Gen Ueda, rôle principal.

Sacrifices de Donovan Alonso-Garcia, rôle principal.

Paranimal activity de Romuald Voye, rôle de Crémer.

The laxative approach de Donovan Alonso-Garcia, rôle de Gérald.

Trois pour une de Cédric Tabala, rôle principal.

Jimmy de Bob Creuset, rôle de Jimmy.

Route 66 de Romuald Voye, rôle du croque mort.

Un homme parmi les dauphins de Donovan Alonso-Garcia, rôle de Dupont.

Hold-up de Céline Charlier, rôle du braqueur.

La chasse est ouverte de Christian Bureau, rôle du chasseur.

Ezéchiel de Romuald Voye, rôle de Vince.

Le film dont vous êtes le héros de Donovan Alonso-Garcia, rôle principal.

Le chapeau de Papa de Tanguy Legal, rôle de Günter.

Une p’tite partie de Romuald Voye, rôle du joueur imaginaire.

Gare à toi de Nicolas Dereux, rôle du mafieux.

Rachid & Goliath de Nathan Zylberszteijn, rôle des ripoux.

Invivable d’Amaury Feuillaux, rôle du chasseur.

Ma vie de Bruno Frère, rôle du barman.

Le maudit d’Alexandra Milgroom, rôle de Caïn.

Koro de Guldem Durmaz, rôle du gardien de prison.

3 hommes et un chien de Tania Malo, rôle du policier.

Le déménagement de Laurent Abuscaglia, rôle du déménageur.







Stand up

On est tous gros – écrit et mis en scène par Dan Sluijzer.

Belgique/France, 2 ans

Les Maftaboules – écrit et mis en scène par David Samin.

Belgique, 1 an



CV non artistiques :



Commercial, chauffeur de taxi, assistant de production, chargé de projets.



Plus d’infos : https://www.linkedin.com/profile/view?id=44906224&authType=NAME_SEARCH&authToken=XmNp&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1436341381781%2Ctas%3ADan%20Sluijzer