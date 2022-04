Dan SLUIJZER

Portable :003226480012.

Tel,Fixe :0032483060660.



E-Mail : dansluijzer@hotmail.com _ web : http://www.vimeo.com/24430208





-Né le : 13/07/1967 Watermael- Boisfort (Bruxelles)

-Taille : 1m86

-Poids :108 Kg

-Yeux :Bleus

-Cheveux : Chauve (Crâne Rasé)





Expérience Professionnelle

Longs Métrages

_L'attentat > de Ziad Douieri,Rôle du père qui pleure.Lama Production

-Sans Assylum,Alexandre çourtèz,Artémis Production 2011

•

« Congo 50 » de Cédric Tabala Rôle de Jégé (2010)

•

« Last Night on Earth » de Gilles Daoust Avec Pierre Lekeux et Caroline Veydt Rôle du Patron (2004)



-Dédale > de René Manzor – avec Lambert Wilson et Sylvie Testud

Rôle de Mr Propre (2002)



-Une petite Fête > de Chris Vanderstappen – avec Mimi Matty et Tslia Shelton

Rôle du chauffeur de taxi (1998)



-L’Ame Sœur > de J-M Bigard (Rôle d’un agent de sécurité /1996)



Courts-Métrages

« Paranimal Activity », de Donovan Alonso Garcia & Romu Voye Rôle de Cremer (2011)

•

« The Laxative Approach », de Donovan Alonso Garcia Rôle de Gérald (2010)

•

« Un homme parmi les Dauphins », de Donovan Alonso Garcia (mai 2010)

•

« Trois pour une » de Cédric Tabala (mai 2010)

« Jimmy » de Bob Jeuset (mai 2010)

•

« Hold up » De Céline Charlier Rôle du Braqueur (2010)

•

« Route 66 » de Romuald Voye Rôle de Charly - Croque-Mort - (2010)

•

« La Chasse est ouverte », de Christian Bureau (Atelier d’Alfred) Rôle du chasseur (2009)

-Ezechiel > de Romuald Voye I A D.Remake Pulp Fiction (Rôle de Travolta/ 2008)



-Le Chapeau de Papa > de Tanguy Legal (Rôle de Gunter /2006)



-Gare à toi > de Nicolas Dereux INRACI (Rôle du maffieux /2005)



-Rachid et Goliath > de Nathan Zylberszteijn (Rôle du Ripoux /2005)



-Invivable > D’Amaury Feuillaux (rôle du chasseur / 2004 )



-Ma Vie > de Bruno Frère INRACI (Rôle du Barman 2004)



-Le Maudit > D’Alexandra Milgroom, avec Benoit Vandoorslaer

Rôle de Kaïn Le Maudit (2003)



-Une petite partie > de Romuald Voye I A D

Rôle du joueur (2003)



-Koro > de Guldem Durnaz

Rôle du Gardien de prison (2002)



-3 Hommes et 1 Chien > de Tania Malo

Rôle de policier (1997)



-Le déménagement > de Laurent Abuscaglia

Rôle de Déménageur (1993)



Télévision



-Je vous emmène > Clip vidéo de Jef Bodart- RTBF (1998)



- Famillie > Série télé VTM (Rôle d’homme de main /1996)



-Affaire de famille > Série Télé RTL-TVI-(Rôle d’un businessman /1995)



-Caméra Cachée > Caméra Cachée-Key-News RTL-TVI (1994,1995,2007)





Pubs



-Cofidis > Bleu Velvet- (2008)



-La Bière des Anges > IAD- (2003)



-Janssens Cilac > Film Industriel-(2002)



-Clip pour le MRAX > (2002)



-Dexia Axions Line > (2002)



-SNCB > (2001)



-Net Werk > (2001)



-Gini > (2001)



-Interlabor- Randstadt intérim > (2000)



-Ciné cinéma Canal+ Italie > (2000)



-Dédalo > (1999)

-Infor Mazout > (1999)



-Orangina Rouge > (1998)





Théâtre





-12 Jurés en colère > de Réginald Rose- mise en scène J.Swaelens (2002)



-Des signes pour le dire > mise en scène J.Swaelens





Formation et Stages





-Cours individuels et collectifs D’art Dramatique avec Nadine Dumonceau (comédienne,

metteur en scène et formatrice (2003)



-Stage face caméra Parallaxe avec Pierre Lekeux (2004)



-Stage d’improvisation Fédération Belge d’improvisation (1992)



-2 Ans avec Dory Arroyo professeur conservatoire de Natanya- Israël (1986-1988)





One Man Show « On est tous Gros »



-Café de la Rue /19 08 2006



-marché du théâtre Ittre /26, 28 08 2006



-Château du Karreveld /03 09 2006 (extra du festival Bruxellons)



-La poutrelle /30 09 2006



-Le Livourne 2./ 09 12 2006



-Le petit chapeau rond rouge /19 12 2007



-Le Bario café / 03 03 2007



-Atelier de la Dolcé vita 10 05 2007



-Tremplin du rire Festival de Rochefort 07 05 2007/ 11 05 2007, avant première de



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Acteur

Aime la vie

Boxe

Comédien

Ecoute

Vin