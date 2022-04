Artiste Photographe depuis plusieurs années, je me propose d'immortaliser les plus beaux jours de votre vie personnelle ou professionnelle.

Je mets mon savoir faire et mon approche créatrice à votre service pour que votre mariage, votre soirée évènementielle, ou simplement votre image ne disparaisse jamais.

Je vous accompagne lors de vos évènements professionnels tels que création de votre entreprise, vos séminaires et conférences pour mettre en images votre potentiel, vos compétences et les spécificités liées à votre métier afin de donner à des partenaires l'envie de vous suivre.

Votre image, votre portrait, votre corps sont autant d’œuvres d'art que je peux mettre en valeur pour créer votre book personnalisé pour vos besoins professionnels ou simplement pour votre plaisir personnel.





http://www.danphoto.bookfoto.com