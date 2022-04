Dan TOADER

Note : Je préféré le contact via linkedin car viadeo bloque le contact fluide avec les recruteurs :

Depuis début 2015 je suis Consultant chez Natixis.



En 2014 j'ai eu une mission en tant que Consultant chez Allianz Global Investors.



De 2005 à 2013 j’ai travaillé en tant qu'interne en tant dans une équipe dédiée à l’alimentation des bases des REFERENCE DATA via batches d’alimentation.



J'ai travaillé avec la majorité des types d’instruments financières et OST.

(Warrants, Opcvm, Obligations, Actions, ADR+GDR / dividendes, remboursement anticipées, admissions en bourse, changement des caractéristiques, changements des places de cotation, nominaux fondants)



Mon activité est passé par à peu près tous ce qu'on peut faire dans un environnement d'alimentation par batch: encadrement des taches, analyse, développement, tests, suivi.



Langages : C, Transact-SQL, Java (J2SE), ASP, VBA, HTML

Environnement Technique : UltraEdit, Eclipse, Infobase, Unix, Windows, pvcs, cast



Mes compétences :

C

Java SE

Analyse

SQL

Finance de marché

Conception UML

VBA