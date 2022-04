Dan Victor ILIESCU

Membre de l'Académie Internationale pour la Qualité - IAQ

Mes convictions et mes succès à partager…



Fort de mon expérience et de mes travaux de recherche, j’ai formalisé et baptisé ma démarche Management de Mutation fondée sur le Système de Management Intégré et Évolutif - SMIE®.



• Essentiel de la méthode : ré-allouer les ressources pour accroitre l’efficience de l’entreprise

1. Faire surgir un puissant gisement de ressources inexplorées

2. Insérer ces dernières dans le circuit de la création de valeur ajoutée

3. Catalyser la transformation pour décupler la performance et la compétitivité de l’entreprise



• Résultats : des bonds de performance sont réalisables sans effort financier supplémentaire

et dans un laps de temps relativement court, de vraies mutations !

o Augmentation du taux de livraison aux clients dans les délais de 62% à 95% en 15 mois

o Réduction de 10% du volume utilisé de vernis haute gamme.

o Première modélisation d’un processus, en 1987 concernant la Maîtrise de configuration

o Montage des Systèmes de Management fondés sur l’approche processus depuis 1992.

o Team-building accompli naturellement, intégré dans le processus de montage du

Système.

o Certifications des Systèmes de management obtenues systématiquement avec les

félicitations des auditeurs pour la cohérence parfaite et l'efficacité de leur fonctionnement;



• Particularité : loin des démarches généralement recommandées, il ne s'agit pas d’une

optimisation graduelle, mais d'une véritable mutation réalisée avec la participation active de

l’intégralité du personnel de l'entreprise, depuis les opérations et jusqu’à la Direction Générale.

Matérialisation du rêve « One team, one goal ».



• Élément novateur : le savoir-faire organisationnel de l'entreprise, constitué en pilier fort de sa performance.



Mes compétences :

Expert de la performance durable

Optimisation systémique - processus

Augmentation spectaculaire de la performance

Optimisation de la performance organisationnelle