Dan ZERBIB

Je suis expert-comptable et commissaire aux comptes.

A travers 15 années d'expérience en tant qu'expert-comptable, j'ai développé des expertises successives sur les thématiques suivantes :



- l'organisation et l'amélioration des performances

- l'assistance aux filiales de sociétés étrangères et aux sociétés du secteur immobilier (SIIC)

- l'innovation et l'accompagnement de start-up



Actuellement, je travaille particulièrement sur l'innovation et les aides et subventions qui lui sont liées



Mes compétences :

Expert comptable

Commissaire aux comptes

Innovation