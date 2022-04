Dan ZERBIB

De formation supérieure en informatique, titulaire d’un Master 2 en Management des Systèmes d’Information et certifié Microsoft et ITIL, mon profil présente des atouts en termes d’expertise, d’analyse et de conseil dans le domaine de la gestion des SI.



Après 12 années d’expériences dans différentes SSII en France et au Gabon, j’occupe actuellement un poste d’Architecte Système Senior chez SOGETI-CAPGEMINI. J’interviens essentiellement chez les clients grands comptes du secteur aéronautique et aérospatial sur des projets de transition et de transformation de système de messagerie complexes.



En cinq ans, je suis devenu un référant technique national pour le groupe, apportant mon expertise aux équipes d’avant-ventes sur des dossiers stratégiques ainsi qu’aux équipes projet et opérationnels sur des projets sensibles.



J’ai un grand esprit d’équipe et n’hésite pas à partager mes connaissances avec mes collaborateurs.



Mes compétences :

Microsoft Exchange

Microsoft SharePoint

Ingénierie

Active Directory

Gestion de projet

Microsoft Windows

Réseau

Informatique

Conseil

Management de transition

Gestion d'incidents

Virtualisation

Gestion du risque