VNext est une société de conseil. Nous avons pour mission d’accompagner nos clients dans la concrétisation de leurs projets de transformation digitale. Nous regroupons trois domaines activités : Business Consulting, IT Consulting et Managed Services. Nous proposons un suivi complet de la stratégie jusqu’aux services managés. La complémentarité de nos activités nous permet d’offrir l’expertise d’ensemble pour initier, rythmer et faire aboutir tous vos projets.



Créée en 2010, vNext est riche de 110 collaborateurs experts dans leurs domaines et particulièrement sur les solutions Microsoft.



En charge du recrutement et du développement RH, je vous invite à me contacter si vous souhaitez participer au développement d'une société en croissance!



mathilde.pasquet@vNext.fr



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Communication

Pack office

Marketing rh

Anglais

Gestion de projets

Administration du personnel

Droit du travail

Communication interne

Créativité

Gestion des carrières