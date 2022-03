Daniel ARSEGUEL

Chef de projet confirmé, jai évolué à différents postes dans des Groupes de rang 1 du secteur automobile.



- Coordonne, pilote des projets selon le standard APQP automobile

- Manage et coach des équipes transnationales pluridisciplinaires

- Amélioration continue produits et process dans le respect des règles du Lean manufacturing



Mon objectif : transférer mes compétences à dautres secteurs dans un environnement international et relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

Gestion de planning

KPI, Risques/ Opportunités, 8D, PPAP, FMEA, SPC, PDCA

Développement produits plastiques, cuir, textile et process

Industrialisation.