Daniel BENARD

Je suis un passionné de photo. J'ai commencé par la photo de reportage, mariage, mode et glamour pendant plus de vingt ans .



J'ai plaisir à faire plaisir, faire de la photo un art, un moment mémorable, un moment de détente et de partage.



Pour me booker, je vous invite à m'envoyer un email :modepresse@yahoo.fr



Pour toutes autre questions, suggestions ou autres je vous propose de m'envoyer un email également.





D.B



Mes compétences :

Photographie

Adobe Photoshop

Adobe Premiere