Frédéric NEIMANN

Je collabore avec les agences ou les annonceurs en direct.



Spécificités :

1 - La création de contenus rédactionnels et discours de marque distinctifs

... notamment pour Renault, premier annonceur de France.



2 - La conception multi-canal



Vous pouvez découvrir mon travail ici :Array

De la grande conso jusqu'au luxe, en passant par l'automobile.





DOMAINES DE COMPÉTENCE

- Edition publicitaire : brochure, plaquette, catalogue

- Publicité : film, affichage, presse, radio

- Marketing opérationnel et relationnel

- Storytelling

- Institutionnel et corporate

- Digital : brand content, webzine, bannière, script vidéo virale

- Adaptation anglais/français : site, brochure, voix-off, pub

- Conception d'événement

- Rédaction en chef (consumer magazine)



Interventions en conception ou/et en rédaction, seul ou accompagné d'un directeur artistique.







AGENCES

Havas Worldwide

Publicis

Digitas LBI

Rapp

Extrême

Change

Ogilvy One

Prodigious

TBWA Corporate

DDB Health

The Foreign Legion

Dagobert

Pikel

Arno Tailleurs d'image

Akson Paris/Bordeaux

Bug (agence franco-anglaise)

Alerte Orange

Agence allégée

Implicom

6ème Millénaire / directeur de création associé

Australie / concepteur-rédacteur senior

Robert & partners / concepteur-rédacteur

Cassiopée

Laurent, Bénichou et Associé - Parfum, mode, pharmaceutique

Rendement - Phytosanitaire et mode







RÉFÉRENCES

AUTOMOBILE :

Renault - Dacia - Motrio - Toyota - Ixell - KIA



BANQUE / ASSURANCE :

MasterCard - Groupama Banque - Crédit du Nord - CNP - Malakoff Médéric - Mutuelle Pyrénées-Bigorre - Reversia



BOISSONS ALCOOLISÉES :

Vins des Côtes du Rhône - Johnny Walker - Adelscott - Lapin Kulta (bière lapone)



COMPAGNIE AÉRIENNE :

Air France - Air Liberté



DISTRIBUTION / ENSEIGNES :

E.Leclerc - Intermarché - La Redoute - Buy Paris Duty Free - GammVert - Mr Bricolage - Point Mariage - Rentacar - Promy - Blanky - Monceau fleurs - Restaurants La Boucherie - Les Architecteurs



EDITION / JEUX

Guides Captain - Nathan éditions - Jeux Nathan - Sport Cérébral



FOOD :

Nestlé - Nestlé Chef - Babybio - Cacao Barry - Les Produits Laitiers - Collective du Pain



MÉDIAS / RÉGIES :

IP-RTL – Antenne 2



MODE / BEAUTÉ / LUXE :

Guerlain - Guerlain homme - Rodier - Caroline Rohmer - Elisabeth Arden - Eurostar (Leader mondial du diamant) - lingerie Lou - Delsey



ÉVÉNEMENT :

Le Salon de l'Internet



SANTÉ / PHYTOSANITAIRE :

Floressance - Dolisos - Sopra - BASF - Cohéban



SERVICES / COLLECTIVITÉS / GRANDES CAUSES :

Grenelle Environnement - La Poste - Plastic Omnium - SNCF Geodis - Ludoparc -

Comité contre l’esclavage moderne - Samu Social



TÉLÉCOMMUNICATIONS / INFORMATIQUE / INDUSTRIE :

SFR - Orange - Tam-Tam - Bull - Hickson Coatings











PALMARÈS

Prix APPM - Prix Effie - Grand Prix Stratégies - Short list à Cannes - Mention Club des DA

Hot Spot NRJ - Étoiles CB News - Archives - Scorissimo Marie-Claire





