Didier MARTZ

Professeur, formateur, direction d'une équipe de formateurs, chargé de mission, directeur de cabinet

Organisation de stages, de séminaires, d'université d'été, de café de philosophie, chroniqueur radio, auteur

Réalisation de mission, d'audit, conception de projets de service, d'établissement, accompagnement d'équipe...



Je propose actuellement des actions de formation dont la caractéristique est de lier philosophie et, par exemple : management, gestion des conflits, communication, travail en équipe, travailler en projet... De faire reposer les méthodes et les outils sur les thèses philosophiques qui les sous-tendent pour leur donner du sens.

Ainsi au management, ses types, ses méthodes et ses outils seront articulées les notions de pouvoir, d'autorité, de légitimité, etc. telles qu'elles s'exposent en philosophie.

Animateur de "café de philosophie" depuis 15 ans j'utilise cette méthode pour développer des compétences d'analyse de problème, de conceptualisation,de "problématisation", d'argumentation, etc.



Mon blog :Array



Mes compétences :

Philosophie

Éthique

Musique

Formation

Management

Communication