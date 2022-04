Didier MARX

Ma formation d'ingénieur m'a conduit à travailler dans l'industrie mais avec l'apport de l'ESSEC j'ai toujours travaillé proche du Marketing et avec les clients (interventions diverses en avant ou après vente).



L'innovation, la différence et le management sont clés pour moi et donc le "couple" hommes - produits est fondamental.



Ayant travaillé dans des structures de taille différente et à caractère international, cette diversité me captive.



Mes compétences :

Environnement

Innovation

Production

Management

Industrie

Gestion de projet