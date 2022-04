Didier MARX

Entré dans le monde du travail en 1995 à Norauto St Nazaire comme vendeur en parallèle de mes études , j'y ai évolué an passant par différents postes de vente, gestionnaire du back office stock et enfin comme second atelier réparation.

En 1999, je me suis dirigé vers de la formation sur site et hotline pour une entreprise de logiciel informatique destiné aux concessions automobile.

La même année, je suis entré à la SNCF en tant que technicien supérieur dans la branche infrastructure. Après une formation technique de 2 ans spécialisée voie, j'ai pris un poste d'assistant d'unité territoriale de maintenance des infrastructures ferroviaires.

En 2006, j'ai été nommé Chef de Lot travaux en charge du suivi de la réalisation de 3 ouvrages et d'un aménagement d'un plateau voie ferroviaire.

En 2007, j'ai pris un poste de manager de 3 équipes (25 personnes) de maintenance voie jusqu'en 2010.

Pendant une année, j'ai intégré l'école interne ESCI (école supérieure des cadres de l'infra) destinée à préparer les futurs cadres supérieurs de l'entreprise.

A la sortie de cette école, j'ai intégré une formation accélérée de bivalence afin de devenir également spécialiste signalisation ferroviaire.

Je suis aujourd'hui cadre Maintenance et Travaux au sein dans une unité territoriale signalisation comme assistant sécurité, correspondant travaux caténaire et travaux SES.

Mes spécialités sont le management des hommes, l'organisation et le suivi des travaux et de la maintenance des installations ferroviaires.

J'ai des connaissances spécifiques dans le domaine ferroviaire voie et SES.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Gestion de projet

Maintenance

Management