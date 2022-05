Daniel DEBAYE – DBA ORACLE PRODUCTION

Daniel est Administrateur de Bases de Données Oracle (DBA) depuis 1993. Après avoir suivi la majorité des formations Oracle et après avoir participé à la mise en place de systèmes complets développement/SGBD répliqués au niveau international chez Magneti Marelli (équipementier automobile italien), Daniel est devenu, au fil des années, un référent technique Oracle. Il a passé plusieurs années en prestation dans des secteurs sensibles, comme celui du militaire par exemple, et a mis ses compétences techniques et fonctionnelles au service exclusif de grandes entreprises.

Daniel possède une expertise dans les bases de données relationnelles qu'il met au service des directions des systèmes d’information.