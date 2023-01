Daniel FARGEAUD

Mon expérience professionnelle d'une quarantaine d'années dans l'imprimerie offset feuille et rotative m'a permis d'acquérir et de développer de nombreuses connaissances techniques et de m'enrichir en capacités relationnelles et managériales. Je présente un vif intérêt pour les relations humaines. Patient, objectif, perceptif et à lécoute, je pense posséder des attitudes positives et des capacités stimulantes précieuses à un manager.

Axé analyse et optimisation des flux et process, l'intérêt pour la pratique de mon métier porte assurément sur l'amélioration continue, le travail collaboratif et le partage des connaissances.

Après un apprentissage de cinq années de technicien prépresse, jai franchi de nombreuses étapes et occupé plusieurs postes d'encadrement (Chef de Fabrication, Directeur technique et Directeur de Production), en passant aussi par la création de ma propre entreprise en tant que consultant indépendant et formateur pour une société qui développe un progiciel de gestion intégré pour l'imprimerie feuille, rotative, continu, étiquette et packaging.

J'occupe aujourd'hui un poste de Chef de Projet dans une imprimerie spécialisée dans les documents sécuritaires, l'outsourcing, les mailings personnalisés, les cartes intégrées...

En outre, je propose mes services aux imprimeurs français pour trouver des solutions pertinentes à diverses problématiques auxquelles ils pourraient être confrontés. Besoin de conseils, d'une aide décisionnelle ou d'un accompagnement, aussi bien en terme de management ou d'organisation qu'en matière de gestion ou de choix technologiques, je peux offrir mon assistance.

Mes préceptes de base :

Observer, écouter, analyser et préconiser.



Mes compétences :

Chef de fabrication

Chef de projet

Communication

Directeur de production

Directeur industriel

directeur technique

Édition

ERP

Imprimerie

Management

Marketing

MIS

Organisation

PGI

Production

Technique

Direction technique

Direction de production

Qualité

Conseil

Arts graphiques

Gestion de projet

Amélioration continue