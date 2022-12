Frédéric DEVAUX

De formation initiale ingénieur en télécommunications, je me suis tourné, suite à une formation complémentaire sur les TIC, vers le développement web.



Après une bonne expérience acquise dans la société Agiir Network, qui m'a permis de participer à des projets d'envergure et de progresser vers le poste de responsable produit logiciel, l'envie et l'ambition de fonder une entreprise est née.



Ainsi apparut fin 2009 la société e-Obs Technologies, que j'ai géré avec mon associé Mickael Cousin, et dans laquelle je m'occupais initialement du développement logiciel (PHP, MySQL, XML, Ajax ...), et en partie de l'aspect infographie.



Depuis 2011, je me suis spécialisé dans le domaine fascinant du référencement, en faisant beaucoup de veille, en suivant des formations, et en mettant en pratique mes compétences pour nos clients.



C'est tout naturellement que j'ai créé en Avril 2015 la société FDSEO, dans laquelle je me suis lancé dans une nouvelle aventure, en tant qu'indépendant dans ce monde qui me passionne.



Je réalise des prestations de consultant webmarketing en entreprise, d'optimisation du référencement naturel de sites clients et personnels, de gestion de campagnes Adwords et de formations orientées référencement.



Mes compétences :

PHP

HTML

CSS2

JavaScript/Ajax

XML/XSLT

MySQL

Photoshop

Google+

Rédaction de contenus

Réseaux sociaux

Google analytics

Google AdSense

Google Adwords

Référencement naturel

Google services