Daniel GOLDMAN

Passion et Savoir-Faire une Tradition de Générations



Nous sommes des commerçants de diamants, dans le milieu depuis trois générations.



Les bases de notre profession ne changeront jamais, mais suivre l’évolution du marché et des clients privée pour la demande d’investissement, notre société met en place la prestation de nos services de conseillers financiers pour répondre aux clients les plus exigeants.



Notre société est de renom internationale de plus d'un siècle, crée par un diamantaire passionné pour l'art de la taillé, pour cela, nous cherchons les joyaux de une haute qualité en joaillerie. Nous avons une grande expérience dans le marché mondial, et nous possédons notre propre mine de diamants au Brésil, avec des bureaux basés en Suisse et en Israël.



www.hen-goldman.com



