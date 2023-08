Daniel HAROTZARENE

52 ans, Bayonne. Formateur depuis 2005 au sein d’une SCOP à Anglet (Atelier Lan Berri), dans des spécialités de formation continue et d’ingénierie pédagogique au croisement des champs social et économique, venant en appui d’accompagnement de projets présentant un intérêt pour le territoire (création d’activités, projets collectifs ancrés sur le territoire, appui à l’insertion socio-économique…).

De mars à septembre 2014, également, conseiller en création d'entreprise au sein de la coopérative d'activités et d'emplois "SCIC Interstices", au sein de laquelle j'accompagne des nouveaux entrepreneurs en phase de test.

Auparavant j’ai travaillé quasi exclusivement au sein de structures associatives et militantes, en particulier dans le monde agricole du Pays Basque au service de projets orientés vers l’Agriculture Paysanne (fédération Arrapitz, Euskal Herriko Laborantza Ganbara).



Mes compétences :

Accompagnement de projet