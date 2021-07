Daniel LUCIANI

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant à Bastia, mon métier consiste à optimiser la situation patrimoniale de mes clients au regard de la transmission du patrimoine (professionnel et privé), la prévoyance (protection familiale et professionnelle), la retraite (nombreuses solutions, placements assurance vie, Madelin, SCPI, Immobilier etc...), défiscalisation (Impôt sur le revenu, ISF, transmission, etc...). Ces analyses peuvent parfois faire l'objet d'études pointues avec des préconisations adaptées.



Mes compétences :

SUCCESSION

CIF

TRANSMISSION

GESTION DE PATRIMOINE

Droit fiscal