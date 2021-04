Daniel MBONLON

Diplômé de l'Ecole Supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, j'ai acquis une connaissance approfondie des techniques comptables et financières ainsi qu'une vision opérationnelle des problématiques liées au contrôle de gestion de la construction budgétaire au suivi des réalisations et analyses y afférentes.



Ma compétence s'appuie sur une expérience au contrôle de gestion opérationnel d'un groupe international ainsi que de nombreux stages qui m'ont permis de consolider les exigences sans cesse croissante du contrôle de gestion, outil indispensable au pilotage de la performance des organisations. J'ai également acquis une excellente connaissance des outils de gestion intégrés de type SAP, AS 400, Business Object et une maitrise des fonctions avancées des tableurs et des outils de gestion de base de données.



Mon projet professionnel s'articule aujourd'hui autour d'une carrière dans les métiers suivants : Contrôle de gestion - Conseil en Management /Organisation - Conseil en finance - Analyse financière.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Finance

Contrôle de gestion

Comptabilité

Informatique