Pierre FIOL

De formation initiale technique (Ingenieur INSA), complétée par un troisième cycle en gestion d'entreprise (IAE Aix en Provence), j'interviens depuis le début de ma carrière dans le monde du service aux entreprises.

D'abord en SSII puis en Web Agency, je me suis progressivement tourné vers le domaine des Télécoms dans lequel j'évolue depuis 2001, pour intervenir aujourd'hui sur la réalisation et la gestion de missions de conseil en



- marketing des produits et services (audit/conception/définition),

- marketing opérationnel (lancements, gestion de produit) et stratégique (opportunité, environnement, innovation)

- marketing stratégique

- Business Development (Due diligences, support M&A)

- gestion de projets complexes



Mon positionnement est celui :

- d'un support aux décideurs, pour les aider dans leurs choix d'entreprise, qu'ils soient liés à des investissements externes ou à des projets internes

- d'un catalyseur de projets, capable de coordonner des intervenants aux profils hétérogènes dans des environnements complexes

- d'un explorateur, à la recherche d'innovation et de relais de croissance pour mes clients

- d'un Manager Consulting, en charge d'animer et de développer une communauté de consultants chez leurs clients et dans leur évolution interne au cabinet, mais aussi de gérer et développer la relation client et le chiffre d'affaire sur son portefeuille d'activités



Mes compétences :

Marketing digital

Conseil

Telecom

Due diligence

Innovation

Gestion de projet

Management

Project Management Office

Management opérationnel

Coordination