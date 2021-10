Daniel MOUSSET

Graphiste senior, très expérimenté en "print",

déjà 25 ans de PAO sur Macintosh.

Equipé en imprimante laser multifonctions professionnelle,

scanner, graveur externe DVD, disques durs externes SSD de

sauvegarde, accès fibre internet haut débit, iPhone SFR, iPad

et montre connectée Xiaomi.

Je travaille principalement à domicile,

en qualité d'infographiste senior.

Je peux me déplacer sur Paris et la proche banlieue,

pour un briefing ou une réunion concernant le travail en cours.

Je peux travailler à distance par Internet (E-Mails en "pdf", modifications

et précisions par téléphone et pièces jointes).

J'accepte les règlements par chèques, en espèces ou Paypal.

Pour plus de renseignements sur mon parcours et mes

références ; ou pour consulter mon press-book ;

rendez-vous sur mon site www.dmpmousset.fr.



Mes compétences :

infographiste créatif

Maquettiste polyvalent