Mon objectif professionnel est de promouvoir et développer la méthode LEAN dans les PMI et TPE .

Je suis titulaire d'une licence en gestion de production, option animateur qualité, et aujourd'hui, j'occupe un poste d'encadrant technique.



Curieux de nature, j'ai toujours un regard attentif sur le LEAN management et, je souhaiterai continuer, en marge de mon travail, à intervenir en entreprise pour aider a mettre en place une démarche de progrès du type LEAN management.



La démarche LEAN repose sur un un ensemble de principes simples, applicables a tous les secteurs d'activités. Elle consiste à améliorer une organisation pour lui permettre d'atteindre son meilleur niveau de performance en termes de sécurité, qualité, coûts, délais.



le LEAN permet de faire : ... MIEUX ... PLUS VITE ... MOINS CHER et DURABLEMENT.



N'hésitez pas a me contacter.



Contact

Daniel REGNIER

Consultant – Formateur LEAN management – PME – PMI - BTP

Chavagne 35310



mob. +33 (0)6 21 50 53 82



danielregnier@laposte.net

adresse Viadéo : Daniel REGNIER ITG www.itg.fr



Mes compétences :

Audit

Lean management

Pédagogie

BTP

Gestion de la qualité

Industrie

Amélioration continue