Daniel SAVOUREY

En bref, mes compétences en gestion de projet (les outils que je maîtrise sont listés plus loin) :

= > MANAGEMENT : coordination d’équipes pluridisciplinaires (MOA/MOE/Techniques), encadrement développeur

= > CADRAGE : étude de besoins, analyse de l’existant, définition de spécifications fonctionnelles et techniques

= > DÉPLOIEMENT : planification des mises en production, test et recettes, rédaction de documentation, formations des utilisateurs, support technique aux utilisateurs



Comme promis plus haut, voici ma trousse à OUTILS

= > Planification : MS project, GANTT

= > Systèmes : Windows (XP, Vista, Seven, 8, 2000 à 2012 server)

= > Langages : VB6, VBA, VB.net, C#.net, T-SQL, SQL, ASP, ASP.net, PHP5, XML, JAVA, PL/SQL

= > Datas : SQL SERVER 2000 À 2008, SYBASE, ACCESS (2010), Oracle 11g, MySQL, Pervasive

= > Décisionnel : SSIS 2008, Cognos 8.4

= > Méthodes : Algorithmique et programmation structurée, MERISE, UML

= > EDI, CMS : Eclipse, Dreamwaver, Front Page, Joomla, VBA, VB6, Visual Studio.NET 2005-2008, Oracle SQL Developer, Pervasive Control Center



