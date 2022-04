Daniel SEMCZYK

53 ans, dans la vie active depuis 1974, pendant 17 ans chef de brigade chez un géomètre expert DPLG. En 1991 changement d'orientation, je postule pour un poste de dessinateur projeteur à LA REDOUTE que j'occupe pendant 15 mois. Puis je change et je prend un poste de responsable de travaux pour la réalisation d'aménagements de bureaux, de bâtiments industriels et de magasins.

Aujourd'hui je m'occupe des études et travaux au sein de mon entreprise.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute