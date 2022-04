Jonathan SEMCZYK

Sorti de Telecom Lille 1 en novembre 2005 j'intègre Acipia, une structure fondée un an plus tôt par 2 anciens élèves. Mes missions sont variées et me permettent de passer la majeure partie de mon temps à travailler avec ce que j'affectionne, les Logiciels Libres. Après 5 ans de prestations autours de sujets multiples j'intègre Cofidis en temps qu'ingénieur réseau télécom.



Mes compétences :

Alcatel

Asterisk

Checkpoint

Cisco

GENESYS

Logiciels libres