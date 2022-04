Daniel SEU

Pus de 19 ans d'expériences en industrie (chimie/fertilisant/cosmétique) je suis à la recherche de nouveaux challenges en production.



Mes compétences :

Cosmétique

Licence Pro

gestion de production et de maintenance

qualité hygiène sécurité et environnement

gérer les travaux neufs et intervenant extérieur

apporter des solutions techniques et financières

Amélioration continue

gestion des achats

Gestion de projet

manager une équipe

DAO

planification des interventions de maintenance