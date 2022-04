Florence DEIDDA

Titulaire d'un BTS Chimie ainsi que d'une licence professionnelle Process et Produits de l'Industrie Cosmétique, je suis à la recherche d'un emploi.



Je viens tout récemment de terminer un CDD, dans une entreprise ayant une activité de parfumerie : CORANIA DISTRIBUTION, où j’occupais le poste d’assistante chargée des affaires réglementaires. Je suis donc actuellement à la recherche d’un nouvel emploi.



Durant mon cursus scolaire j’ai pu acquérir de nombreuses compétences en chimie mais également dans d’autres disciplines telles que la formulation, la réglementation et la qualité. J’ai également pu mettre en pratique mes connaissances théoriques à travers divers travaux pratiques, un stage en laboratoire de recherche, où mon but a été de synthétiser une molécule anti-douleur, et un autre en laboratoire de contrôle qualité, durant lequel j’ai réalisé la validation d’une méthode analytique. Mon dernier emploi m’a permis d’approfondir mes connaissances au niveau de la réglementation cosmétique et plus particulièrement au niveau de la mise en place des dossiers cosmétiques, il est donc fort probable que mon profil convienne à votre entreprise dans le cadre de son activité.



Mes compétences :

CCM

conductimétrie

Formulation

Infra rouge

ph-metrie

pHmétrie

potentiometrie

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Synthèse

Synthèse organique