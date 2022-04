Daniel SICARD

25 années passées dans le secteur industriel m'ont permis d'intervenir dans des situations extrêmement variées, intéressantes et complexes.



Mon expérience de la gestion de projet, une bonne méthodologie, un travail d'équipe ont toujours abouti aux résultats escomptés.



J'apprécie tout particulièrement les phases de transformation importante du projet, ces périodes de changement réunissant en même temps risques et opportunités, et où le besoin de leadership est le plus nécessaire.



Les projets complexes que j'ai pu manager, du prototype à la série, intégraient du développement, de la validation et de l'industrialisation comme des pièces métalliques, des pièces plastiques et de l'étanchéité.



Totalement orienté résultats, j'aime considérer l'entreprise comme un lieu où nous avons la possibilité de progresser.



J'adore challenger mes collaborateurs, les situations de crise et bousculer les idées classiques.



Mes compétences :

Capacités d'adaptation

Ecoute

Homme de terrain

MES

Organisation

Sens de l'écoute

sens de l'organisation

Ingénierie

SolidWorks

Mécanique

Gestion de projet