Daniel SIMON

- Faire progresser le niveau de maturité des fournisseurs,

- Auditer et mettre en place des solutions adaptées et des programmes d’améliorations

- Développer les compétences : Réaliser des formations (Risques en production, conception)

- Piloter et conclure des projets tels que : réduction du panel de fournisseurs,

- Sécuriser des processus de délocalisation de production.



EXPERTISE

Qualité, Sécurité, Environnement :

- Gestion fournisseurs : Audit de ligne d’assemblage, audit de production (PCB, LCD, Plastique, Mécanique …) Grilles de maturité, suivi des résultats qualité et définition de objectifs.

- Amélioration de panel de fournisseurs : Segmentation et définition de la stratégie. Réalisation des plans d’amélioration. SWOT, classification, réduction des fournisseurs

- Amélioration de la qualité des processus : Flux de production, PPAP, AMDEC processus, Lean manufacturing, capitalisation de l’expérience.

- Amélioration du système qualité : SAP, ISO 9001 EN9100, TS16949, Lean, préparation à la certification IPCA, GRESS.

- Remarque :

- Plus de 100 projets pilotés depuis la conception jusqu’à la fin de vie.

- Plus de 200 audits fournisseurs réalisés.

- Capable de fédérer et d’optimiser pour mettre en œuvre tous types d’améliorations.



- Secteur de l’industrie automobile et aéronautique



OUTILS et METHODOLOGIES :



- Outils :

Word, Excel, PPT, php, Mysql, freemind (Mind mapping tool).

- Méthodologies :

Recherche de cause racine : 5M, 8D, Kepner tregoe (is, is not), arbre des causes, arbre des risques. QRQC, QQOQCCP

Audit : Préparation, questionnaire, planning adaptés à l’audité, questions ouvertes, fermées, méthode des silences, question indirecte, 5P. Audit amont, aval. SASD, SPSO, IPCA, SRM, TCO.

Risques : AMDEC, Identification des routines, PCA (Plan de continuité d’activité), PCN, Flow down, 6 thinking Hats (pensée latérale).

Amélioration continue : PDCA, Base de données, key word, BBP, data miming, treemap.

Processus, projet : VSM, Kaizen, 5S, visual management, KPI, TRS, TPM, quick changeover SMED, JIT, PPAP, APQP, process flow, plan de contrôle, R&R, KC, Cp, Cpk, SPC carte de contrôle, juste à temps.



CONDUITE DE CARRIERE ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL :



- Bilans de compétences, évaluation de potentiel,

- Création de sa propre société (de l'idée à la réalisation)



LANGUES :

anglais : courant. Depuis 1998 activité professionnelle en environnement international.



Mes compétences :

AMDEC

Audit

Conseil

Formation

IRCA

Qualité

Qualité Système