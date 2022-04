Daniel SIMON

J'ai acquis de très bonnes aptitudes au management des hommes et des machines au cours de mes années d'expériences. C'est un poste à responsabilités qui a développé et affirmé chez moi des qualités de manager inhérentes à la fonction. Les stages effectués pendant ses années ont élargi mes connaissances de manager.

Organisé j’ai le sens des priorités et je fais preuve d'un bon relationnel pour diriger au mieux mes équipes. Mon implication et ma disponibilité contribuent à asseoir ma légitimité auprès de mes collaborateurs.

Je mets tout en œuvre pour développer mon équipe en développant les compétences de chacun.



Mes compétences :

5S

TPM

Méthode SMED

Hoshin

Kanban

Kaizen

Management

IBM AS400 Hardware

QRQC

Terrain