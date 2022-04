Daniel SOARES

Après 7 années passées à la Fédération Française des Sociétés d'Assurances en tant que responsable des études statistiques dommages, j'intègre la société Aréas Assurances en tant que responsable d' études actuarielles. J'évolue rapidement vers la fonction de responsable de l'actuariat et la réassurance m'est également rattachée.



Je suis également en charge d'un service de gestion / production centralisé au siège (assurances construction) et plus récemment, la Direction Générale m'a désigné comme chef de projet sur la réforme Solva 2.





Je suis membre du Comité de Direction depuis Janvier 2011.



Mes compétences :

Actuariat

Études statistiques

Réassurance

Statistiques