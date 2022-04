Daniel SOBCZYK

Apprenti dans le cursus de l'expertise-comptable, pour mêler théorie et pratique, DSCG et Experneo.



D'un naturel positif, hyper-connecté avec un esprit créatif je me considère comme un geek de la comptabilité ! Passionné de nouvelles technologies et du monde entrepreneurial, Experneo est la conséquence logique de mes études de gestion.

Au sein du cabinet, je suis chargé de le la tenue comptable quotidienne de nos clients mais aussi d'animer les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes.



Si je devais avoir une citation pour me définir: « Stay hungry, stay foolish. »



Mes compétences :

Mac os x

Pack office

Microsoft Windows

QuickBooks

Certification AMF