Daniel SOLAL

De formation supérieure, Docteur en Instrumentation Paris XII/ESE et Mastère spécialisé en Organisation et Gestion de Production de l’ENSAM, homme de terrain, j'ai occupé des postes en Recherche & Développement, Ingénierie, Etudes, Industrialisation, Méthodes, Maintenances, Achats, Gestion de Magasins, dans différents secteurs d’activité : instrumentation médicale, éclairage public, sous-traitance automobile, ingénierie industrielle, chimie de spécialité, nucléaire et défense.



A la tête d'un Service Etudes & Industrialisation, j'ai développé des appareils médicaux pour des applications en soins intensifs, en imagerie médicale (échographie) et pour prévenir la mort subite du nouveau-né. Dans ces responsabilités j'ai piloté la conception, l'industrialisation, les essais cliniques de validation, la mise en production et j'ai assuré le support clients après la mise sur le marché des équipements.



A l'issue d'une solide formation aux principes du Lean Manufacturing, je me suis spécialisé dans le déploiement du Lean Manufacturing dans le secteur de l'éclairage public. J'ai piloté 35 chantiers Kaizen dans différentes unités d’un Groupe International & chez les fournisseurs pour dégager des gains sur la Production et sur le sourcing.



J’ai pris la responsabilité des Services Support à la Production (performance industrielle) et je me suis investi sur les aspects techniques & logistiques avec un focus particulier sur les Achats.



Dans ces prérogatives, je me suis consacré à augmenter les fréquences de rotations, réduire les quantités minimum d’approvisionnement, sécuriser les délais, simplifier les systèmes d’ordres et rationaliser le panel des fournisseurs afin d’obtenir des effets de leviers importants.



J'ai également conduit des audits industriels à l’étranger pour définir les sites cibles et j'ai organisé des transferts de production vers les « low cost » en maîtrisant les aspects bénéfice/risque.



J'ai pris en charge les Projets de transfert en partant des données techniques, pour continuer avec le transfert des moyens de production/contrôle puis organiser la formation des opérateurs locaux et terminer avec la montée en charge des lignes afin de réaliser les objectifs de performance attendus. Pendant les transferts les commandes ont été honorées avec des stocks de sécurité limités sans impact sur le customer service.



En complément de la maîtrise de la chaîne de valeur (Lean), je me suis intéressé à la maîtrise de la variabilité des Processus pour identifier les causes racines et mettre sous contrôle les paramètres influents (Lean-sigma).



J'ai réalisé des missions de conseil en management pour concevoir de nouveaux produits à coût et délai objectifs et pour accroître la performance industrielle afin de restaurer la compétitivité des entreprises dans des secteurs d'activité concurrentiels. En moyenne, les ROI ont été obtenus sur une durée inférieure à 18 mois.



A présent, je dirige un département dans le secteur des armes sous-marines, spécialisé en ingénierie des systèmes complexes.



Mes compétences :

Audits

Engineering

Industrialisation

Ingénierie

Ingénierie système

Injection plastique

IVVQ

Lean

Lean Engineering

lean manufacturing

Lean Sigma

Maintenance

manufacturing

Methodes

Peinture

Process

Production

Supply chain

Tôlerie

Usinage