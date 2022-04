Daniel SOUCASSE

Outre l'intégration du progiciel COGILOG (en collaboration avec l'éditeur), nous intervenons sur d'autres thématiques :



PME, dirigeant :

Nous vous assistons à différents stades de votre évolution :



Entreprises en croissance, en création ou cession

• Réalisation de dossiers de subventions et levées de fonds

• Rédaction de contrats d’affaires personnalisés, appels d’offres publics et privés, dossiers pour cessions



Entreprises en mutation

• Mise en place de systèmes informatiques

• Organisation de services, création d'outils de gestion

• Calcul des coûts de revient, des prix de vente

• Recrutement, management d’équipe,

• Comptabilité générale, analytique, trésorerie



Entreprises en difficulté

• Assainissement financier

• Négociation avec vos interlocuteurs bancaires, médiateurs publics

• Recouvrement de créances clients, procédures judiciaires

• Réductions de coûts de production et coûts de structure



Mes compétences :

Formation

Compta

Paye

Gestion