Ulysse CHARPENTIER

Fort d'une double compétence: agricole et commerce international, j'ai évolué dans les milieux agricoles et agro alimentaire.

Depuis 2004 : gérant de Fromtome : négoce de produits laitiers à l'international.



4 métiers :



- Vente produits laitiers aux industriels de l'agro alimentaire et grandes surfaces en France

- Export de fromages français et suisses en : Europe, Amérique du Nord et Asie

- Vente de produits de dégagements (dates courtes, surproduction) : produits laitiers et autres produits alimentaires.

- Vente de fromage pour la fonte.



Mes compétences :

Agriculture

Bio

Broker

Coach

Destockage

Distribution

Export

Gastronomie

Import

Lait

Produits Laitiers

Vin