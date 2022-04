Daniel SOULLIER

FONDATEUR ET DIRIGEANT ASSOCIE DE LA SOCIETE ON TECH

Depuis la création de On Tech, Laurent mon associé et moi sommes restés égaux à nous mêmes et fidèles à nos engagements : privilégier l'humain et la relation client, l’innovation et la veille technologique, l'écoute et l'intégration de solutions intelligentes.

Être patron c’est aussi une chance, une liberté et un plaisir.

http://www.ontech.fr



