Jessica PAUL-MARTINS

Spécialisée en coaching de dirigeant, j’interviens à vos côtés pour un accompagnement individuel sur mesure et pour des problématiques professionnelles : analyser et maîtriser son leadership, ses compétences relationnelles, étendre sa légitimité, peaufiner sa communication interne et externe,...

N'hésitez à me contacter pour un premier échange.



Mes compétences :

Communication externe

Communication interne

Conseil en communication

Conseil en management

Bilan psychologique

Analyse sensorielle

Analyse transactionnelle

Bilan de compétences

Danse

Psychologie

Management

Coaching